Bitlis'te depremzede İlayda'ya doğum günü sürprizi yapıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisler, 5 yaşına giren depremzede İlayda Çam'a sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Çevik Kuvvet Grup Amirliği'nde görevli polisler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personeli ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen Çam ailesini ziyaret etti.

Aile fertleriyle yakından ilgilenen polisler ile SYDV görevlileri, ailenin 5 yaşına giren kızı İlayda'nın da doğum gününü kutladı.

Ekipler, pastasını kestikleri Çam'a hediye verdi.





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