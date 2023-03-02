Adilcevaz'da depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine depremzede ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaymakam İsmail Demir, yaptığı açıklamada, ilçede 205 depremzede ailenin kaldığını söyledi.

Ailelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde ilçemize gelen 205 ailemizin et ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattık. Muhtarlarımızla yaptığımız toplantı neticesinde 8 mahalle, 28 köy ve 7 beldemizde toplanan 43 küçükbaş hayvanı keserek depremzede vatandaşlarımıza pay ettik. Depremden etkilenen öğrencilerimizin nakil işlemlerini tamamladıktan sonra tüm okullarda eğitim gören depremzede öğrencilerimizi ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladık. Depremzede ailelerimize nakit desteğinde bulunduk. Gıda yardımlarını halkımızla beraber eksiksiz bir şekilde tamamladık."





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