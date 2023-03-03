Mucize kurtuluşlarda yer alan "Zayıf" deprem bölgesindeki görevini tamamladı

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BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma köpeği "Zayıf", Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yürütülen çalışmalar sırasında verdiği tepkilerle mucize kurtuluşların gerçekleşmesine öncülük etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerle bölgeye gönderilen ve 60 enkazda yürütülen çalışmalarda yer alan Zayıf, hassas burnuyla yaptığı yer tespiti sonucu 6 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasına katkı sağladı.

Deprem bölgesinde 15 gün katıldığı arama kurtarma çalışmalarının ardından eğiticisi, Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Tufan ile kente dönen Zayıf'ın, İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerine devam ediliyor.

Tufan, AA muhabirine, depremlerin ardından arama kurtarma köpeği Zayıf ile hızlıca bölgeye intikal ederek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Önce Pazarcık ilçesinde, ardından da Kahramanmaraş merkezde çalıştıklarını anlatan Tufan, şöyle konuştu:

"Arama kurtarma köpeğim ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile 60 enkazda çalıştık. Bu çalışmalar sonucunda enkaz altından 6 kişinin sağ çıkarılmasını sağladık. Kahramanmaraş merkezde bulunan Hacı Ali Apartmanı'nın enkazında Zayıf'ın tepkisi üzerine depremin 142. saatinde 60 yaşlarında Samir isimli bir erkeğin, yine Kahramanmaraş merkezdeki Atabey Apartmanı'nın enkazında verdiği tepkiyle 248. saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in sağ çıkarılmasını sağladık. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileriz. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun."

Belçika Malinois ırkı olan 2,5 yaşındaki köpeğin her türlü şartta canlı tespiti yapabildiğini belirten Tufan, köpeği at-getir ve arama bulma oyunları ile fiziksel ve kondisyonel olarak göreve hazırladıklarını aktardı.

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