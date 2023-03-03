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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'ten deprem bölgesine 15 bin oyuncak gönderildi

AA

Bitlis'ten deprem bölgesine 15 bin oyuncak gönderildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen öğretmenler, topladıkları 15 bin oyuncağı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çocuklara gönderdi.

Tatvan'da anaokullarında görev yapan öğretmenler, depremin etkilediği illerdeki çocuklar için "Sevgi Bağı Projesi" başlattı.

Proje kapsamında toplanan 15 bin oyuncak, Adıyaman'a gönderildi.

Yunus Emre Anaokulu Müdürü Serkan Saçın, 10 gün sürdürdükleri kampanyaya öğretmenlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Saçın, "Oyuncakları ve öğrencilerimizin mesajlarını oradaki 15 bin çocuğumuza dağıtacağız ve sevgi bağını kuracağız. Kampanyamıza olan katkı ve desteklerinden dolayı Kaymakamımız Remzi Demir ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Uludağ ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhuriyet Anaokulu öğretmenlerinden Selin Hacıademoğlu da "Günlerdir çocuklarımız için oyuncak toplama kampanyası yürütüyoruz ve çok sayıda oyuncak getirildi. Bu oyuncakları toplarken hiç yorulmadık. Bir an önce deprem bölgesindeki çocuklarımıza ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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