Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta, depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu

VAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'deki camilerde mevlit okutuldu, dua edildi.

Van'da Ulu Cami'de imamlar Abdurrahman Türün, Salih Tanrıant, İsmail Akdoğan ve Erdal Acar tarafından Mevlid-i Şerif okundu.

Programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Cuma namazının ardından vatandaşlara şeker ikram edildi.

- Bitlis

Bitlis'te Vakıflar Bölge Müdürlüğünün koordinesinde cuma namazı öncesi Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Din görevlilerinin ilahiler seslendirdiği programda, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, gazetecilere, Vakıf Genel Müdürlüğünün depremde hayatını kaybedenler için bugün birçok camide mevlit okuttuğunu söyledi.

Bu nedenle Ulu Cami'de de mevlit okunduğunu belirten Geylani, "Çok üzgünüz ama birlik, dirlik, kardeşlik ve beraberlik duygusu içinde ülkemiz tek bilek ve tek yürek oldu. Bitlis'te bütün camilerimizde 2 milyon 900 bin lira yardım topladık. İl Müftülüğü olarak da 3 tır gıda ve yakacak gönderdik. Halkımızın yardımları devam ediyor. Allah halkımızdan razı olsun." dedi.

- Hakkari ve Muş

Hakkari'deki Ulu Cami'de de mevlit okundu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Daha sonra cuma namazını kılan vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

Muş'ta da tarihi Hacı Şeref Camisi'nde cuma namazından önce mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından dua edildi, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

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