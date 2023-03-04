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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te misafir edilen depremzedeler kayak yaptı

AA

Bitlis'te misafir edilen depremzedeler kayak yaptı

BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin hasara yol açtığı illerden Bitlis'e gelen afetzedeler için kayak etkinliği düzenlendi.

Depremlerin yıkıma neden olduğu illerden kendi imkanları veya kurumların desteğiyle Bitlis'e yerleştirilerek her türlü ihtiyaçları karşılanan ailelere, depremin acısını ve yaşadıkları travmayı unutturmak amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Medeniyet Platformu ve 6 Şubat Gönüller Hareketi tarafından kampüsteki kayak merkezine aileleriyle getirilen çocuklar, burada çeşitli oyunlara katıldı.

Sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan eldiven, atkı ve bereler ile temin edilen kızakların dağıtılmasının ardından depremzede aileler ve çocuklar kayak yaparak eğlendi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, gazetecilere, üniversitenin kampüsünde geçen yıl hizmete açılan kayak merkezinde depremzedeleri ağırladıklarını söyledi.

Türkiye'de 11 ili ciddi anlamda etkileyen bir afet olduğunu hatırlatan Elmastaş, "İnsanlarımız çok fazla etkilendi. Depremin meydana geldiği tarihten itibaren yaralar sarılmaya başlandı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bölgede inşa süreci hızla başladı. İlimizde 6 bini aşkın civarında depremzede var. Bu anlamda çocuklarımız için bir değişiklik olsun ve bir nebze de olsa deprem etkisinden kurtulsunlar diye etkinliği düzenledik. Emeği geçenlere ve etkinliğe katılan depremzedelere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Medeniyet Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin ise il merkezi ile ilçelerde depremzedelerin misafir edildiğini kaydetti.

Kentte çok sayıda depremzede çocuk olduğunu belirten Şahin, şunları aktardı:

"Evlatlarımızı az da olsa deprem psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla bu programın düzenlenmesine karar verildi. İlk kez karla tanışan ve hiç kızak kaymamış çocuklarımıza kızak dağıtıldı. Pistte kaymaya başladılar. Yemek ikramımız olacak. Doyasıya eğlenip biraz da olsa deprem psikolojisinden uzaklaşsınlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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