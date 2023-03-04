Bitlis'te depremzedeler yararına kermes düzenlendi

BİTLİS (AA) - Memur-Sen Bitlis Şubesi Kadın Komisyonu ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsanı Yardım Vakfı üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması için çalışma yürüttü.

İHH ve Memur-Sen'in kadın üyeleri, evlerinde yaptıkları yemek ve tatlı çeşitlerini düzenledikleri kermeste satarak depremzedelere destek oldu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak.

Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Filiz Erbek, gazetecilere, kermese katılımın iyi olduğunu söyledi.



Elde edilen gelirle bir nebze de olsa yaraları sarabilmenin mutluluğunu yaşayacaklarını belirten Erbek, "İHH ve Memur-Sen olarak kenetlendik. Az da olsa depremzedelerin yaralarını sarmak istiyoruz." dedi.

Memur-Sen Bitlis Temsilcisi Cabir Durak ise depremin 11 ilde değil, 81 ildeki tüm hanelerde olduğunu, 81 vilayetin her bir hanesine acı olarak düştüğünü belirtti.

Memur-Sen ve İHH üyelerinin evlerinde pişirdiği yemekleri ve yaptıkları tatlıları satışa sunduklarını antalan Durak, "Amacımız birlik ve beraberlik içinde bir nebze de olsa katkı sunmaktır. Rabbim bir daha bu acıyı göstermesin. Türkiye olarak asrın felaketi dediğimiz bu depremin Allah'ın izniyle el ve güç birliğiyle üstesinden geleceğiz. Bu manzara bize Türkiye'nin en zor zamanda dahi kenetlendiğini, birlik ve beraberliğe ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Her bir haneden hazırlanarak getirilen bu yiyecekler aslında bu hizmete uzanan bir eldir. Memur-Sen ve İHH olarak bu birlik beraberliği göstererek depremden zarar gören her bir haneye bir el uzatacağız." diye konuştu.

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