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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinden 25 kedi Bitlis'e getirildi

AA

Deprem bölgesinden 25 kedi Bitlis'e getirildi

BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden 25 kedi, Bitlis'in Tatvan ilçesine getirildi.

Tatvan Belediyesi ile Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikler Derneğinin desteğiyle kente getirilen kedilerden yaralı olanların tedavileri, Belediye Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılacak.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Efe Yürek, depremlerin ardından Malatya'ya giderek arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

İlçeye getirdikleri kedilerden birkaçının tedavisinin devam ettiğini belirten Yürek, diğerlerinin durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede sahiplendireceklerini aktardı.

Belediye Veteriner Teknikeri Ömer Atış da kedilerin tedavi ve bakımlarının merkezde süreceğini ifade etti.

Dernek ve belediye bünyesindeki gönüllü veterinerler olarak afet bölgesindeki yerleşim alanlarını gezerek hem vatandaşlara hem de hayvanlara yardımcı olduklarını anlatan Atış, şunları aktardı:

"Orada bulduğumuz hayvanları kurtardık. Afet bölgesindeki her yerde Türk Veteriner Hekimleri Birliği koordinesinde gönüllü veteriner hekimler var. Her çalışma alanında en az 9-10 hekim arkadaş aralıksız çalışma sürdürüyor. Enkazdan çıkan hayvanlar, ilk müdahalenin ardından genel sağlık durumuna göre farklı merkezlere veya bakımevlerine sevk ediliyor. Sağ olsunlar. Özel klinikler de kapılarını açtılar ve onların veteriner hekimleri de desteklerini sağlıyor. Afet bölgesinden 25 kedi ve 2-3 tane de yaralı köpek aldık. Yaralı olan köpekleri Van Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunu üstelendiği Malatya'daki bakımevine teslim ettik. Oradaki gönüllü veteriner hekim arkadaşlar tarafından tedavileri devam ediyor. Gönüllüler ve vatandaşlar bu canlar için evlerini açtı. Kimisi sahiplenecek, kimisi de bakımını üstlenecek."

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