Bitlis'te depremzedeler yararına "Tek Yürek Muay Thai Gecesi" düzenlenecek

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan 108 sporcunun katılımıyla depremzedeler yararına "Tek Yürek Muay Thai Gecesi" düzenlenecek.

Muaythai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, etkinliğin Türkiye Muaythai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu ve hayırseverlerden oluşan "Buradayım Grubu" iş birliğiyle 12 Mart'ta yapılacağını belirtti.



Tatvan Spor Salonunda düzenlenecek gecede elde edilen gelirin depremzede ailelere bağışlanacağını aktaran Uğur, 12 Mart'ta düzenleyecekleri müsabakalara Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan 108 sporcunun katılacağını bildirdi.



Uğur, "Katkı sunmak isteyen herkesi Tek Yürek Muay Thai Gecesi'ne katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Burdayım Grubu gönüllülerinden Yahya Fedai Kaçmaz ise organizasyondan elde edilecek gelirlerin depremzedelere bağışlanacağını belirterek, emek ve katkı sunanlara teşekkür etti.

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