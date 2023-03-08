Bitlis Valisi Çağatay'ın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, ülkelerin kalkınması ve gelişmesini hazırlayan, sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir yere sahip olan kadınların, hak ettiği yere gelebilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında fedakarlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yetişmesi ve toplumsal hayatta yerini alması için döneminin en ileri adımlarını attığını kaydeden Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk kadınına verilen haklar Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından biri olmuştur. Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rollerin yanında, bugün toplumda söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır. Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yüce Türk milletinin ulaştığı çağdaşlık seviyesinde Türk kadınının saygın katkılarını bir kez daha şükranla ifade ediyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

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