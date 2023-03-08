Ahlat'taki Yunus Ensari İlk ve Ortaokulu tedbiren boşaltıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Yunus Ensari İlk ve Ortaokulu, deprem analizlerinin yapılmasına kadar tedbiren boşaltıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Bitlis Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce Yunus Ensari İlk ve Ortaokulu ile ilgili rapor hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hazırlanan rapor doğrultusunda, ilgili okulumuzun deprem analizlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir üniversiteye yaptırılana kadar okulun tedbiren boşaltılması, Yunus Ensari Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulumuzun, Ergezen Ortaokulu ile Ergezen İlkokulunda ikili eğitimle devam etmesi, Valilik makamınca uygun görülmüştür. Velilerimize önemle duyurulur."

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