Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay'ın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tanğlay, mesajında, kadınların toplumun en önemli yapı taşları olduğunu belirtti.



Kadınların, yaşamın her anında yanlarında olan, insanları dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan en değerli varlıklar olduğunu vurgulayan Tanğlay, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız, bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan gelecek nesillerin mimarlarıdır. Yaşamın her kademesinde önemli roller üstlenen kahraman kadınlarımız, fedakarca yaptıkları çalışmalarla ülkemizin kalkınmasında her zaman büyük pay sahibi olmuşlardır. Milli ve manevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz ve bizi biz yapan kadınlarımız, toplumun her kademesinde görev aldığı gibi kahramanlık destanları yazarak eline silahı alıp düşmanın üzerine yürümüştür. Hepimiz için önem arz eden kadınlarımızın asla şiddete maruz kalmamasını ve şiddetin son bulmasını istiyoruz. Peygamber Efendimiz 'cennet anaların ayağının altındadır' buyurmuştur. Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak, mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamak bizlerin asli görevidir. Belediye olarak kadınlarımızı her konuda desteklemek gibi bir sorumluluğumuz vardır. Kadınlarımıza olan desteğimizi bundan sonrada sürdüreceğimizin bilinmesini istiyorum. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.