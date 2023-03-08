Bitlis'te AK Parti Kadın Kollarından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" açıklaması

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BİTLİS (AA) - AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.



AK Parti Bitlis Kadın Kollarından yapılan açıklamada, 8 Mart'ın, dünyanın her köşesinde üreten, ürettiğiyle ülkesine ve milletine değer katan, azim ve kararlılıkla mücadele veren emekçi kadınların günü olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi adına kadının hayatın her alanında aktif rol almasına ve karar alma mekanizmalarına katılımına yönelik pek çok düzenlemenin yapıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu'nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere aile ve iş yaşamı uyumlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde hayata geçirilmiştir. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır. AK Parti olarak eğitimi en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul ettik. Bu noktada önemli adımlar attık. SGK teşviklerinde, gelir vergisinde ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fon desteklerinde kadınlara uyguladığımız pozitif ayrımcılık ile kadınların iş hayatına katılımını ve girişimci olmalarını destekledik."

Bitlis Kadın Kolları Teşkilatlarının depremin ilk gününden itibaren yaralarının sarılması için özellikle kadın ve çocukların yanında olduğu bildirilen açıklamada, şöyle denildi:



"Teşkilat olarak asrın felaketini yaşayan depremzedelerin acılarını yüreğimizde hissediyoruz ve sıkıntılarına ortak oluyoruz. Deprem bölgelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde, yardım malzemelerinin temini ve hazırlanmasında, depremden etkilenerek ilimize gelen depremzede misafirlerimizin öncelikli ihtiyaçlarını tespit ve temin etme hususunda canla başla çalışıyoruz. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın kolları teşkilatlarımızla depremden etkilenen kadınlarla birlikte olma kararı aldık. Depremzedelerimiz sıcak sofralarını tekrar kursun diye genel merkezimizin koordinasyonuyla mutfak setleri hazırladık. Bu süreci devlet millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Hayatın her alanında büyük sorumluluk yüklenen, nesillerin yetişmesinde büyük paya sahip olan, alın teriyle ve emeğiyle var olan tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun."

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