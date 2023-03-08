Tatvan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Tatvan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremlerden etkilenen kadınlara yönelik etkinlik düzenledi.



Fuar Sergi Salonu ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe ilçede misafir edilen kadınlar ve çocukları davet edildi.

Depremlerde hayatlarını kaybedenler için dua edilmesiyle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Aile Danışmanı Duygu Yiter'in söyleşisinin ardından kadınlara karanfil dağıtıldı.

Çocuklar için de çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programa Kaymakam Remzi Demir'in eşi Pelin Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin eşi Gülsüm Geylani katıldı.

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