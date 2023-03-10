Bitlis'te Nemrut Jeoparkı Bilim Kurulu toplandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ), Bitlis Nemrut Jeoparkı Projesi çalışma toplantısı düzenlendi.



BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, jeosit araştırmalarında elde edilen bilgiler ve çalışmaların devamlılığının sağlanması için Nemrut'un UNESCO'nun Küresel Jeopark Ağı'na katılması adına yerine getirilmesi gereken kriterlerin maddeleri görüşüldü.

Tespit edilen eksikler için çalışma programının hazırlandığı toplantıya, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Adnan Alkan, Bitlis Nemrut Jeoparkı Koordinatörü Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci ile Bitlis Nemrut Jeoparkı Bilim Kurulu üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.