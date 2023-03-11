Bitlis'te depremden etkilenenler yararına Muaythai Gecesi düzenlenecek

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için "Tek Yürek Muaythai Gecesi" düzenlenecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu ve hayırseverlerden oluşan "Burdayım Grubu" işbirliğiyle yarın akşam gerçekleşecek etkinliğe İran, Azerbaycan ve birçok ilden 108 sporcu katılacak.

Müsabakalara katılacak sporcular kentte gelerek bir spor salonunda kampa girdi.

Organizasyonda elde edilecek tüm gelirin depremzede ailelere bağışlanacağı belirtildi.

Muaythai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, gazetecilere, depremden etkilenen vatandaşlara destek amacıyla etkinlik düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Aynı zamanda depremzedelere destek olmak için gönüllü çalışmalar yürüten "Burdayım Grubu"nu kurduklarını belirten Uğur, şunları kaydetti:

"Kampa 108 kişi katıldı. İlimiz genelinden ve ilçemizden bu organizasyona yoğun ilgi var. İnsanlar destek olmak için hep birlik oldu. Ayrıca, Kickboks ve Muaythai maçlarının efsane sunucusu Tarık Sayın arkadaşımız da destek olmak için İstanbul'dan buraya geldi ve maçları kendisi sunacak. Organizasyonda emeği olan ve katılan herkese teşekkür ediyorum."

Yüzyılın felaketinde büyük dramların yaşandığını dile getiren sunucu Tarık Sayın,"Biz de spor ve sanat camiası olarak yaraları sarma konusunda neler yapabiliriz diye düşünürken buradan gelen teklif üzerine bu organizasyona gönüllü olarak katıldım. Depremzede aileler yararına düzenlenen anlamlı bir organizasyon oldu ve bu beni çok duygulandırdı. Bu organizasyonda elde edilecek tüm gelirin depremzede ailelere bağışlanması çok anlamı." ifadelerini kullandı.

Burdayım Grubu gönüllüsü Yahya Fedai Kaçmaz da deprem dolayısıyla ilk etapta 60 kişilik grup oluşturduklarını belirtti.

Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini aktaran Kaçmaz, "Yardım çalışmaları yürüttük ve şimdi de depremzede aileler için bu organizasyonu düzenledik. İnşallah bir nebze de olsa şifa olur." diye konuştu.



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