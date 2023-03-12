Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan
TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Görkem Sertel)
Develi Belediyespor: İbrahim Emet, Synytsia, Stankovic, Ahmet Samet Baltacı, Miskevich, Abdullah Çam (Alperay Demirciler, Ali İhsan Heper, Berkan Bozan, Boyanov, Berkan Eryüz, Hamdi Erkan)
Setler: 29-27, 25-21, 25-19
Süre: 90 dakika (36, 28, 26)
BİTLİS (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, sahasında Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.