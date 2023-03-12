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Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan

TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Görkem Sertel)

Develi Belediyespor: İbrahim Emet, Synytsia, Stankovic, Ahmet Samet Baltacı, Miskevich, Abdullah Çam (Alperay Demirciler, Ali İhsan Heper, Berkan Bozan, Boyanov, Berkan Eryüz, Hamdi Erkan)

Setler: 29-27, 25-21, 25-19

Süre: 90 dakika (36, 28, 26)





BİTLİS (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, sahasında Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

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