Ahlat'ta 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Erdoğan Gökbulak Ortaokulu, Şehit Eren Öztürk Ortaokulu ve Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Lisesi tarafından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program "Akif'in Sözü Cumhuriyetin 100'ü" konulu resim sergisinin açılışıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi.



Öğrencilerin okuduğu şiir ve oratoryo gösterisinin sunulduğu programda ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Talha Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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