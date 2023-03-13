Bitlis'te depremzede ve ihtiyaç sahibi aileler için "askıda ekmek" uygulaması başlatıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis Fırıncılar Derneği ve Bitlis Medeniyet Platformu'nun girişimleriyle depremzede ve ihtiyaç sahibi aileler için il genelinde "askıda ekmek" uygulaması başlatıldı.

Bitlis Fırıncılar Derneği Başkanı Maşuk Aksoy, 5 yıl önce ihtiyaç sahibi aileler için başlattıkları askıda ekmek uygulamasını aralıklarla sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl da hem depremzede hem de ihtiyaç sahibi aileler için uygulamayı il genelindeki 51 fırında tekrar başlattıklarını bildiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yaşanan afet sonrası depremzede ailelerimize elimizden geldiğince ekmek desteğinde bulunduk. Depremin ilk gününden bugüne kadar deprem bölgesine 58 bin ekmek gönderdik. 5 yıl önce başlattığımız askıda ekmek uygulamasını ramazanda da devam ettireceğiz. Depremden etkilenen ve ihtiyaç sahibi aileler için ilimiz genelindeki 51 fırınımızda askıda ekmek uygulaması başlattık. Hayırseverler derneğimize üye fırınlara günlük ekmek bırakabilir."

Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin ise askıda ekmek uygulamasını yeniden başlatma kararı aldıklarını kaydetti.

Şahin, "Önceden ihtiyaç sahipleri için yaptığımız kampanyaya afet bölgesinden gelerek ilimize yerleşmiş depremzede ailelerimizi de dahil ettik. İl genelindeki ihtiyaç sahipleri ile depremzede ailelerimiz uygulama dahilindeki fırınlardan ekmeklerini ücretsiz alabilir. Hayırseverler de fırınlardaki uygulamaya destek vererek daha fazla kişiye ekmek ulaşmasını sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

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