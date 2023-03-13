Hizan'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, şiir dinletisi, oratoryo gösterisi ve video gösterimi yapıldı.



Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona eren programa, Hizan Belediye Başkanı Cezair Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Özcan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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