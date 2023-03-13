Deprem bölgelerinden Bitlis'e getirilen kediler sahiplendiriliyor

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BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği 11 ilden, Bitlis'in Tatvan ilçesine getirilen kedilerden bazıları sahiplendirildi.

Depremin yıkıma neden olduğu illerden, Tatvan Belediyesi ile Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikler Derneğinin desteğiyle kente getirilen kediler, Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Atış, gazetecilere, geçen hafta, depremlerden etkilenen 25 kediyi, Tatvan'a getirdiklerini söyledi.

Kedilerin bakım ve tedavilerinin merkezde yapıldığını belirten Atış, "Kısırlaştırılarak aşıları yapılan bazı kediler sahiplendirildi. Şu an merkezde 5 kedinin tedavisi devam ediyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği öncülüğünde bu süreçte bize destek olan derneklere, hayırseverlere, belediyemize ve Tatvan halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Sevda Öztürk ise deprem bölgesinden getirilen kedilerden bir kaçını sahiplendiklerini aktararak, "Evde bakımını yaptığımız kedileri, aynı zamanda sokağımıza alıştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Tedavisi devam eden bir kediyi sahiplenen Dilruba Ercan da yaralarının iyileşmesi ve sosyalleşmesi için evindeki diğer kedilerin yanına götürdüğünü aktardı.

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