Bitlis'te gönüllü öğretmenlerin topladığı 15 bin oyuncak depremzede çocuklara hediye edildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğretmenlerin yürüttüğü kampanya kapsamında toplanan 15 bin oyuncak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da çocuklara dağıtıldı.

Cumhuriyet, Yunus Emre ve Sahil anaokullarında görevli öğretmenler, Adıyaman'daki depremzede çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi toplamak için "Sevgi Bağı Kampanyası"nı başlattı.

Kaymakam Remzi Demir, öğretmen, veli, öğrenci ve hayırseverlerin desteklediği kampanyayla toplanan 15 bin oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, 9 gönüllü öğretmen tarafından Adıyaman'a götürüldü.

Yunus Emre Anaokulu Müdürü Serkan Saçın, depremzede çocuklar için başlattıkları oyuncak kampanyasının 10 gün sürdüğünü söyledi.



Kampanyaya diğer illerden de yoğun destek geldiğini anlatan Saçın, şunları kaydetti:



"Kısa sürede toplanan 15 bin oyuncağı tıra yükleyerek bir minibüs eşliğinde afet bölgesine gittik. 3'ü idareci 9 öğretmenle bölgede 3 gün çalışma yürüttük. Tatvan'dan Adıyaman'a görevlendirilen askeri birliğimiz de çalışmalarımıza destek oldu. Adıyaman'da 25 köy ve 34 çadır kent olmak üzere 59 yerde psikososyal destek çalışması yaptık. Düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızın eğlenmelerini sağladık. Çocukların isteklerine göre oyuncakları dağıttık. Kampanyamıza destek sunan ve emeği olan herkese teşekkür ediyoruz."

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