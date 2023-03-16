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Adıyaman'da küçük Müjgan'ı enkazdan kurtaran UMKE görevlisi, annesiyle diyaloğunu unutamıyor

AA

Adıyaman'da küçük Müjgan'ı enkazdan kurtaran UMKE görevlisi, annesiyle diyaloğunu unutamıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Bitlis UMKE ekibiyle Adıyaman'a giden paramedik Jiyan Tepe, aile apartmanının enkazından çıkarılan 3,5 yaşındaki Müjgan'ın annesini kurtaramamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a giden Bitlis UMKE görevlileri, AFAD koordinasyonunda diğer ekiplerle yürüttükleri çalışmaların ardından kente döndü.

Yıkılan binaların enkazından 17 kişiyi sağ çıkaran, mucize kurtuluşlara tanık olan görevliler, arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altındakilerle aralarında geçen konuşmaları ve acı dolu anıları hafızlarından silemedi.

Adıyaman'da 3,5 yaşındaki Müjgan'ı enkazdan kurtaran ekipte yer alan paramedik Jiyan Tepe, 27 yaşındaki annesiyle aralarında geçen diyaloğu unutamıyor.

Tepe, AA muhabirine, yıkılan aile apartmanının enkazında depremin 97. saatinde iki kişinin canlı olduğu ihbarı üzerine çalışmalara başladıklarını anlattı.

Çalışmalar sırasında Müjgan adlı kıza ulaştıklarını aktaran Tepe, şunları kaydetti:

"Müjgan'ı çıkarmanın sevincini yaşarken 27 yaşındaki annesine de ulaştık. Gerekli alan açıldıktan sonra anneye ulaştığımda sıvı takviyesini sağlamak için damar yolunu açtım. Annenin bilinç düzeyinde bozukluk gözlemledim. Hatta 'serumum bittiğinde eve gideceğim haberin olsun, bana unutturma askıda siyah pijamam var onu giyineceğim' dedi. Kurtarma çalışmaları sırasında da bilinç düzeyi kötüye gitti ve kurtaramadık. Kurtardıklarımızın yanında kurtaramadıklarımız da oldu. Bu aile apartmanında sadece 3,5 yaşındaki çocuğumuzu çıkardık. Onun sevinci kursağımızda kalmıştı. Baba, eşi ve kızı kapının girişinde depreme yakalanmışlardı. Bu anı hiç unutamıyoruz."

Bitlis UMKE birim sorumlusu Ömer Daşdemir ise deprem bölgesinde unutamayacakları olaylar yaşadıklarını söyledi.

Ekipten bir arkadaşlarının enkazda yaralıya sıvı takviyesi yaptığı sırada depreme yakalandığını anlatan Daşdemir, şöyle konuştu:

"Çok korkmuştum ama çok şükür enkazdan çıktı. Depremin 108. saatinde diğer ekiplerle Özlem öğretmeni enkazdan çıkardığımız anları unutamadım. Öğretmenin bulunduğu bina yıkılmış, yanı başındaki bina ise yan yatmıştı. Müdahale ederken artçılar da devam ediyordu. Büyük bir artçıda yanımızdaki bina yıkılabilirdi ama bu tehlikeyi göze alarak öğretmeni kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Madencilerimiz 4 saatlik çalışma sonucu Özlem öğretmenin etrafını açarak sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde tedavisini yaparak hastaneye transferini gerçekleştirdik. Mucize bir kurtuluştu ve çok etkilenmiştik."

- "Enkaz altındakilerin kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamaya çalışıyorduk"

Acil Tıp Teknisyeni Zeki Ulaştan da Adıyaman'da görev yaptıkları sürede yarım kalan hayallere, acı dolu hikayelere tanıklık ettiklerini aktardı.

Depremin 2. günü enkaz altında kalan Ceylan isimli depremzedeyle konuşmasını unutamadığını dile getiren Ulaştan, "Korktuğu için onunla konuşup sakinleştirmeye çalışıyorduk. Psikolojik destekte bulunuyorduk. Kendisini yalnız hissetmemesini sağlamaya çalıştık. 3 saat sonra kurtarılmasıyla hepimiz çok sevindik. Bölgede birçok olaya tanıklık ettik. Çalışma sırasında birbirine sarılmış şekilde hayatını kaybeden birçok vatandaşımızı gördük. Bunlar bizi derinden üzdü." ifadelerini kullandı.

Paramedik Mirza Özalp, depremde üzüntü ile mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çalıştığımız enkazda 29 yaşındaki kadınla konuşmaya başladık. 3 saatte gerekli alanı açtık. Sonra enkazdan çıkararak hastaneye sevkini sağladık. Bizi en çok sevindiren haberlerden biri de depremin 127. saatinde 72 yaşındaki Kazım Kaya'nın çıkarılmasıydı. Kaya ile irtibata geçtiğimizde 4 kişi olduklarını söyledi. Ona gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra yanındakileri kurtarmaya çalıştık. Ulaştığımızda vefat etmişlerdi. Amcamızı kurtarmanın sevincini yaşarken, yanındakileri kaybetmenin üzüntüsüyle kahrolduk. Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle acı yaşatmasın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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