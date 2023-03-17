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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te köylüler güneş enerjisi santralleriyle suya kavuşuyor

AA

Bitlis'te köylüler güneş enerjisi santralleriyle suya kavuşuyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis İl Özel İdaresince, su kaynakları kuruyan 41 köyde kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) ve sondaj çalışmalarıyla vatandaşların içme suyu ihtiyacı karşılandı.

İçme suyu konusunda sıkıntı yaşayan köylerde vatandaşların başvurusunu değerlendiren İl Özel İdaresi, buharlaşmanın artması ve yağışların yetersizliği nedeniyle su kaynakları kuruyan bölgelerde çalışma başlatıldı.

İl merkezi ve ilçelerdeki 41 köyde incelemelerin ardından yüksek kesimlerde sondaj çalışması yapan ekipler, su çıkarılan alanlara GES kurdu.

Elde edilen su, GES'ten üretilen enerji sayesinde dalgıç pompa yardımıyla depolara aktarılarak köylerin içme suyu sıkıntısı giderildi.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Hüsamettin Ateş, AA muhabirine, panelden üretilen enerjiyle dalgıç pompanın çalıştırıldığını ve elde edilen içme suyunun depoya aktarıldığını söyledi.

Bu sayede köylülerin elektrik ücreti ödemeden sistemden yararlandığını anlatan Ateş, "Köylerimizin içme suyunu sağlıyoruz. 2022 sonuna kadar il genelinde 41 köyümüze GES kurduk. 35-40 ile 150 hane olan köylerimiz var. İçme suyu yetersiz, köylerimiz yeraltı suyuna yöneldiğinden bu projeyle köylerimizde elektrik üretip vatandaşlarımızı bu külfetten kurtarmak, dalgıç pompayı çalıştırarak elde ettiğimiz suyu depoya aktarıp içme suyu ihtiyacını karşılamak istedik."

- "Hane sayısına bakılmıyor"

Küresel ısınmadan dolayı su kaynaklarında yaşanan azalmaların GES'e olan talebi artırdığını kaydeden Ateş, yeraltı suyundan faydalanmak isteyen köylerin özel idareye başvurduğunu aktardı.

Talepleri yerinde inceleyerek ihtiyaca göre sondaj yaptıklarını kaydeden Ateş, "Vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve onları sıkıntıdan kurtarmak adına paneller kuruyoruz, elektrik üreterek bedava içme suyu veriyoruz. Bu yıl il merkezi ve ilçelerde 6 köyde GES kurmayı planlıyoruz. GES kurulurken hane sayısına bakılmıyor. Çıkarılan suyun miktarına ve derinliğine göre dalgıç pompa seçiliyor, panel sayısı değişiyor. Birkaç köyde 70-80 panele yakın kurduğumuz tesislerimiz var. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İl Özel İdaresi'nde görevli jeoloji mühendisi Alaattin Tekdemir, içme suyunun karşılanması için GES projesini başlattıklarını bildirerek, "Başhan köyünde sondajımız yok, kaynak suyumuz var. Kodu düşük olduğundan su depoya gitmiyordu. Dalgıç motorun çalışması için enerji lazımdı. Burada 400 voltluk paneller kullandık. 40 panelden 16 kilovat saat enerji üretiliyor. Bu enerjiyle çalıştırdığımız pompa ile içme suyunu depoya aktararak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Başhan köyü muhtarı İsa Yeşilyurt da köyde yaşanan içme suyu sıkıntısının giderilmesi için özel idareye müracaatta bulunduklarını aktardı.

Yeşilyurt, "Yetecek kadar suyumuz var ancak kodu düşük olduğundan kullanamıyorduk. Allah devletimizden razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir nimet. Kıymetini bilmemiz lazım. Bu sistemden çok memnunuz. Bu sistem çok işimize yaradı. Köylüler para ödemeden suyu kullanıyor." dedi.

Benekli köyü muhtarı Alaattin Ağır da köyde GES'in kurulmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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