BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 108. yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

18 Mart 1915'de elde edilen zafer ile milletin onurlu duruşunun bütün dünyaya gösterildiğini belirten Çağatay, şunları kaydetti:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı Türk ordusu bu zaferin sonrasında tarihe, 'Çanakkale geçilmez' sözünü altın harflerle yazdırmış ve tarihin akışını değiştirmiştir. Bu onurlu mücadele milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine yazdığı şiirinde de vurguladığı gibi tarihe sığmayacak kadar büyüktür. Bu zafer milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra harp meydanında bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur. Anadolu'nun sonsuza kadar Türk vatanı olmasını sağlayan destansı zaferin kahramanları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun."

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