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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzelendi.

Ahlat Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Ahlat Halk Eğitim Merkezi'nde Yunus Ensari İlköğretim Okulu'nun düzenlediği programla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahlat Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Ebru Karataş yaptı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, tiyatro oyunu sahnelendi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Ahlat Şehitliği'niı ziyaret edildiği programa, Kaymakam Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alparslan, Ahlat Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, kurum amirleri, şehit aileleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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