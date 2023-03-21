Ahlat'ta depremzedeler yararına kermes düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu illerden getirilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen depremzedeler yararına kermes düzenlendi.

Ahlat Gençlik Merkezi'nde misafir edilen depremzedeler için Ahlat Selçuklu İlk ve Ortaokulu idarecileri öncülüğünde öğretmen, öğrenci ve velilerin düzenlediği kermeste, yapılan ürünler satışa sunuldu.



Kaymakam Fikret Dağ ve kurum amirleri de depremzedelerin yaralarının sarılması için kermese destek sundu.

Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, gazetecilere, kermesten elde edilen geliri depremzedelere bağışlayacaklarını söyledi.

Kermesin düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Özden, "Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza, Ahlat'tan bir nebzede olsa yardım etmek istedik. Bu etkinliğin hazırlanmasından ve katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Velilerimiz de yoğun katılım gösterdi. Ülkemizin başı sağ olsun. Yaraların en kısa zamanda sarılması için tüm birimleriyle devletimiz alanlardadır. Orada olmazsak bile gönlümüz depremzedelerledir." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.