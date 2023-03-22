Bitlis Valisi Çağatay, enkazdan çıkarılan engelli depremzedenin çay davetini geri çevirmedi

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BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da görevlendirilen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kendisini çaya davet eden özel gereksinimli çocuk ve ailesini ziyaret etti.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koordinatör vali olarak depremden etkilenen Adıyaman'da görev yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı, konteyner kentte yaptığı incelemeler sırasında özel gereksinimli Mehmet Değirmenci çaya davet etti.

Daveti geri çevirmeyen Çağatay, depremde yıkılan binanın enkazından çıkarılan Değirmenci ile ailesini kaldıkları konteynerde ziyaret etti.

Aileyle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Çağatay, her anlamda ailenin yanında olduklarını belirtti.

Çağatay, ziyaretin ardından konteyner kentte incelemelerini sürdürdü.





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