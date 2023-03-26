Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Burhan İlhan, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Görkem Sertel)

Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar, Sharifi (Beytullah Hatipoğlu, Selçuk Keskin, Selim Kalaycı, Yasin Aydın, Fatih Eren Uğur)

Setler: 24-26, 30-28, 25-21, 25-15

Süre: 130 dakika (36, 36, 30, 28)





BİTLİS (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.