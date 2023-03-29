Tatvan'da "vefa" ekibi bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizliyor

Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki…

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BİTLİS (AA) - Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, "Vefa Projesi" kapsamında ilçedeki yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini temizliyor, kişisel bakımlarını yapıyor.

Proje kapsamında oluşturulan ve kurumun tahsis ettiği araçlarla belirlenen evlere giden ekipler dolap, cam, pencere, kapı, soba ve yerleri temizleyerek bakıma muhtaç vatandaşların daha temiz ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor.

Evlerde alış veriş ve yemek hazırlama süreçlerine de yardımcı olan ekipler kirlenen kıyafetleri de merkezde yıkadıktan sonra tekrar evlere götürüyor.

Proje koordinatörü Mehmet Akif Bilecan, amaçlarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 65 yaş üstü kişiler, kronik rahatsızlığı olanlar ile engellilere temizlik, yemek pişirme ve kişisel bakım konularında yardım etmek olduğunu söyledi.

Bilecan, "Her gün ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Evleri temizleyip yemek hazırlamasına yardımcı oluyoruz. Ekip arkadaşlarımız bu şekilde çalışmalarını sürdürürken yıkanacak veya ütülenecek bazı giysiler de merkezimize getiriliyor. Burada yıkanıp ütülenerek evlere ulaştırılıyor." diye konuştu.

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