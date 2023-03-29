Tatvan'da "vefa" ekibi bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan'da "vefa" ekibi bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizliyor

AA

Tatvan'da "vefa" ekibi bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizliyor

BİTLİS (AA) - Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, "Vefa Projesi" kapsamında ilçedeki yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini temizliyor, kişisel bakımlarını yapıyor.

Proje kapsamında oluşturulan ve kurumun tahsis ettiği araçlarla belirlenen evlere giden ekipler dolap, cam, pencere, kapı, soba ve yerleri temizleyerek bakıma muhtaç vatandaşların daha temiz ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor.

Evlerde alış veriş ve yemek hazırlama süreçlerine de yardımcı olan ekipler kirlenen kıyafetleri de merkezde yıkadıktan sonra tekrar evlere götürüyor.

Proje koordinatörü Mehmet Akif Bilecan, amaçlarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 65 yaş üstü kişiler, kronik rahatsızlığı olanlar ile engellilere temizlik, yemek pişirme ve kişisel bakım konularında yardım etmek olduğunu söyledi.

Bilecan, "Her gün ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Evleri temizleyip yemek hazırlamasına yardımcı oluyoruz. Ekip arkadaşlarımız bu şekilde çalışmalarını sürdürürken yıkanacak veya ütülenecek bazı giysiler de merkezimize getiriliyor. Burada yıkanıp ütülenerek evlere ulaştırılıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlatta fırtına nedeniyle 2 okulun çatısı hasar gördü
YEREL HABERLER Ahlatta fırtına nedeniyle 2 okulun çatısı hasar gördü
Bitlis'te kurulan çadırda günlük 500 kişiye iftar veriliyor
YEREL HABERLER Bitlis'te kurulan çadırda günlük 500 kişiye iftar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.