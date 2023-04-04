Tatvan'daki ramazan şenlikleri ilgi görüyor

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BİTLİS (AA) - Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan şenlilerine ilçe sakinleri ilgi gösteriyor.



Belediye tarafından kurulan iftar çadırında oruç açan vatandaşlara, teravih namazı sonrasında görevliler tarafından ikramda bulunuluyor, çocuklara yönelik etkinlikler yapılıyor.



Konserler, çocuk şenlikleri, hediye çekilişleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve diğer etkinliklere katılan vatandaşlar, eğlenceli anlar yaşıyor.



Belediye tarafından düzenlenen etkinlikleri çok beğendiklerini ifade eden İdris Durmaz, "Ailece etkinlikleri izlemeye geliyoruz. Yemek çadırında ikramlar yapılıyor, ilahi grupları konser veriyor. Çok güzel geçiyor ve devamını bekliyoruz." dedi.

Çocukları ile etkinliklere katıldıklarını belirten Emine Yusufoğlu ise programın düzenlenmesinde emeği geçen belediye görevlilerine teşekkür etti.



Diyarbakır'dan gelen Nesime Ekin de "Ailemle buradayız ve ilahi konserine katıldık. Çocuklarımız çok eğlendi. Çok güzel etkinlikler düzenlendi." diye konuştu.

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