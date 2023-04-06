HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Bitlis'te konuştu:

BİTLİS (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Birliğimizi sağlam tutalım, inancımızı yükseltelim, kararlılığımızı artıralım. Bu yürüyüş bizleri mutlaka başarıya götürecektir." dedi.

Bitlis'te Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) seçim bürosunun açılışına katılan Sancar, yaptığı konuşmada, yola çıkarken "bu iktidarı, bu düzeni değiştireceğiz" dediklerini söyledi.

Seçimin buna çok değerli bir imkan verdiğini ve çok önemli bir viraj olduğunu dile getiren Sancar, şöyle konuştu:

"Bitlis halkı da bu konuda iradesini en yüksek düzeyde gösterecek. Partimize karşı her türlü baskıyı uyguladılar. Sandılar ki diz çökeceğiz, vazgeçeceğiz. Hiçbir zaman diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Kapatma davası açtılar ama vazgeçmedik. Kapatma davasıyla önümüzü tıkayabileceklerini sandılar ama bu mücadele geleneğinden çok şey öğrendik."

"Onlar bizi seçim dışı bırakmaya, sizlerin iradesini engellemeye çalışırken biz de yeni yollar açıyorduk." diyen Sancar, şöyle devam etti:

"İşte bu yeni yolun adı Yeşil Sol Parti'dir. Yeşil Sol Parti ile seçimlere gireceğiz. Şimdi yolumuza Yeşil Sol Parti ile devam ediyoruz. En güçlü cevabı sandıklarda vereceğiz. Buna hepimiz inanalım. Bitlis, halkın iradesinin en güçlü şekilde sandıktan çıkacağı bir seçim yaşayacaktır. Bu ülkeye büyük barışı hep birlikte getireceğiz. Büyük barışla demokratik cumhuriyeti hep birlikte kuracağız. Birliğimizi sağlam tutalım, inancımızı yükseltelim, kararlılığımızı artıralım. Bu yürüyüş bizleri mutlaka başarıya götürecektir. Bu ülkeye demokrasiyi özgürlüğü, barışı hep birlikte getireceğiz. Bu ülkeye bu topraklara bahar da gelecek barış da gelecek."

Bitlis'te esnafı selamlayan Sancar, daha sonra kara yoluyla Van'a gitti.

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