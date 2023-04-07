Bitlisli usta koç boynuzlarını dekoratif ürünlere dönüştürüyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde ahşap oyma ustası Osman Gülsar, koç boynuzlarını işleyerek birbirinden farklı dekoratif ev ve ofis ürünleri yapıyor.

İlçede yaklaşık 30 yıldır Selçuklu ve Osmanlı motiflerini ahşap üzerine işleyen 53 yaşındaki Gülsar, koç boynuzlarından farklı tasarımlar yapmaya başladı.

Bölgeden temin ettiği kızıl koç boynuzlarını titizlikle temizleyen Gülsar, kesim işlemlerinin ardından lamba, çiçeklik ve kalemlik gibi farklı aksesuarlar yaparak satışa sunuyor.

Gülsar, AA muhabirine, el işçiliğiyle yapılan dekoratif ürünlerin ilgi gördüğünü söyledi.

Ürünlerin ev ve ofis ortamında rahatlıkla kullanılabileceğini belirten Gülsar, "Ahşap oymalarımızda yöremize özgü Selçuklu ve Osmanlı motiflerini işliyoruz. Bunun dışında hobi olarak başladığım kızıl koç boynuzlarıyla aksesuar yapmaya başladım. Yöremizden ve başka illerden getirdiğimiz boynuzları işliyorum." dedi.

İşin zahmetli olduğunu dile getiren Gülsar, şunları kaydetti:

"Boynuzları işlemek biraz zor çünkü el emeğiyle yapıyorum. Boynuzlara vernik vurduktan sonra bazılarını lamba, çiçeklik ve ev aksesuarları olarak kullanıyoruz. Bir tanesini yapmak yaklaşık bir buçuk günümüzü alıyor. Makineyle silindiğinde boynuz özelliğini kaybettiği için el işçiliğiyle temizliyoruz. Böylece biraz geç oluyor ama oldukça güzel bir görünüm elde ediyoruz. Şu an yoğun talep var. Çeşitli figür ve ebatlarda yapıyoruz. Farklı bir ürün olduğu için ilgi fazla."





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