Tatvan'da "akran zorbalığı ve teknoloji bağımlılığı" seminerleri

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "akran zorbalığı ve teknoloji bağımlılığı" seminerleri düzenleniyor.

Kaymakamlık koordinatörlüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Küçük Dokunuşlar Büyük Hayaller Projesi" kapsamında, okullarda seminerler yapılıyor.

İlçe genelindeki öğretmenlerin katılımıyla Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerde proje koordinatörü Taylan Ekin, projenin içeriğiyle ilgili bilgiler aktardı.

Öğretmenleri ve velileri bilgilendirmeye devam ettiklerini belirten Ekin, şunları kaydetti:

"Velilere yönelik ev ziyaretleri gerçekleştirdik. Şu an buradaki öğretmenlerimize eğitim veriyoruz ve proje alanında yetkinlik kazanmaları konusunda faaliyet düzenliyoruz. Böylece proje anlamında okullarda kalifiye öğretmenlerin yetişebilmesi ve her okulun kendi projesini yürütebilecek kapasiteye gelmesi sağlanacaktır. Eğitim semineri ve toplantılarımıza öğretmenlerin katılımı oldukça iyi. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz."

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