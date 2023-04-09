Tatvan'da kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, el sanatları sergisi açtı.



Halk Eğitimi Merkezi tarafından ADEM'de açılan el sanatları kurslarına katılan 100 kursiyerin yaptığı ürünlerin yer aldığı sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Usta öğretici Ayşe Karaman, kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri sergilediklerini söyledi.

Karaman, "Kursiyerler ADEM'de hem sosyalleşme imkanı buluyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Buradaki sergimiz iki gün sürecek. Sergide satışa sunulmuş ürünler yer alıyor. Kursların ve bu serginin açılmasına destek verenlere teşekkür ederim." dedi.



Serginin 2 gün açık olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.