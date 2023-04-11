Hizan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Nurhalil Özçelik, 178 yıllık maziyi geride bırakan Türk Polis Teşkilatı'nın, sadece ülke sınırlarında değil dünyada da saygın yer almış olmanın haklı gururunu yaşadığını belirtti.

Polis teşkilatının gününü kutlayan Özçelik, şehit olan güvenlik güçlerine rahmet, gazi ve görev yapanlara da sağlık ve mutluluk diledi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Özcan, Hakim Emrullah Erörs, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, polisler ve aileleri katıldı.

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