Hizan'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

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BİTLİS (AA) - Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıda, seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması için alınacak tedbir görüşüldü.

Kaymakam Özçelik, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi.

Seçimde tüm tedbirleri alacaklarını aktaran Özçelik, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirleri titizlikle yerine getiriyor. Vatandaşlarımızın oy vermeye gelirken, oy verirken ve oy verdikten sonra ayrılırken hiçbir zorlukla karşılaşmamaları için tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Tevfik Furkan Köseoğlu, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rahmi Taş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör katıldı.

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