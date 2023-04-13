Bitlis'te büryan tandırında pişirilen tavuklar ilgi görüyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde büryan tandırında pişirilen tavuklar ilgi görüyor.



Kentte yaşayan büryan ustası Medeni Güvenç, ramazan dolayısıyla tandıra tavuk pişirmeye başladı.

Tavukları sosladıktan sonra tandıra bırakan Güvenç, odun ateşinde pişirdikten sonra müşterilerine servis ediyor.

Sadece ramazanda tandırda tavuk pişirdiğini belirten Güvenç, "Ramazan dolayısıyla iş yerimiz kapalı, bu nedenle müşterilere iftar için tandırda tavuk pişiriyoruz. Yaklaşık 20 gündür yaptığımız bu hizmete vatandaşlar ilgi gösterdi. Et büryan gibi tandırda pişmeye bırakıyoruz. 45 dakikada pişiyor ve hazır hale geldiğinde paketleyip müşterilere teslim ediyoruz." diye konuştu.

Müşterilerden Cuma Koldaş ise tandırda pişen tavukların lezzetinin farklı olduğunu dile getirdi.

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