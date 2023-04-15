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Tatvan ESO Başkanı Sağnıç çalışmalarını anlattı

AA

Tatvan ESO Başkanı Sağnıç çalışmalarını anlattı

BİTLİS (AA) - Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Hişyari Sağnıç, çalışmalarını anlattı.

Sağnıç, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce ilçede 1500 olan esnaf sayısının şu an 1660'a yükseldiğini söyledi.

Bölgede en önemli geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu anlatan Sağnıç, şunları kaydetti:

"Esnafımız için özel hastaneyle indirimli protokol imzaladık. Elektrik kurumu ile esnafımıza yönelik yüzde 15-20 arası indirim anlaşması yaptık. Esnafımız ile bankalar arasındaki pos makinelerinden alınan ücreti minimum seviyeye indirecek anlaşmalar yaptık. Bir banka ile kredi anlaşması imzalayarak esnafa yönelik iki yıl ödemesiz 150 bin liraya yakın kredi imkanı sağladık. İlgili kurumlarla görüşerek bine yakın esnafı istihdam kredisinden faydalandırdık."

Hayata geçirmeyi planladıkları projelerinin olduğunu söyleyen Sağnıç, "Esnaf odamız adına bir hatıra ormanı oluşturmayı planlıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını bir çatı altında bir araya getirmek istiyoruz. Yeni bir binada sivil toplum kuruluşlarının bir arada olması hizmet konusunda daha iyi olacaktır. Yer tahsisi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.

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