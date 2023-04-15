Bitlis'te AK Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı

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BİTLİS (AA) - AK Parti Bitlis İl Başkanlığı tarafından, milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenlendi.



İl merkezindeki İsmail Eren Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Aşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile İl Başkanı Engin Günceoğlu birer konuşma yaptı.

Daha sonra AK Parti Bitlis milletvekili adayları Turan Bedirhanoğlu, Muaz Ergezen ve Cebrail Yakışır partililere hitap etti.



Adayların partililerle fotoğraf çektirmesinin ardından program sona erdi.

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