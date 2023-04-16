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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan'daki kadınlara çevre temizliği ve doğayı koruma semineri verildi

AA

Tatvan'daki kadınlara çevre temizliği ve doğayı koruma semineri verildi

BİTLİS (AA) - Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine çevre temizliği, hayvan sevgisi, su kaynaklarının önemi ve Van Gölü'nün korunması konularında seminer verildi.

"Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında, Tatvan ADEM kursiyerlerine yönelik düzenlenen ve 4 gurubun katılımıyla farklı saatlerde gerçekleştirilen seminer 2 gün sürdü.

Vangölü Aktivistleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan tarafından, Tatvan ADEM-2'de verilen seminere 160 kadın kursiyer katıldı.

Seminer sonrası açıklama yapan Ercan, Van Gölü'nün güzelliğini, maviliğini nasıl koruyabilecekleri, nasıl temiz tutabilecekleri konusunda bilincin oluşması amacıyla bu tür seminerler düzenlediklerini söyledi.

Bitlis ve Van'da Milli Eğitim Müdürlükleri ile yaptıkları protokol ile Van Gölü ve çevresini temiz tutmaya, korumaya yönelik 2 yıldır okullarda ve diğer kurumlarda da eğitim çalışmaları yürüttüklerini belirten Ercan, şöyle konuştu:

"Bugün de eğitim semineri için Tatvan Aile Destek Merkezi'ndeyiz. Burada iki gündür 4 seans halinde eğitim seminerleri düzenledik. Amacımız çevreyi, doğayı ve özelde de Van Gölü'nü korumak, temiz tutmak konusunda bilinç oluşturmaktır. Van Gölü ve havzanın korunmasına dair yapacaklarımızı, yapabileceklerimizi, yapmamız gerekenleri onlarla paylaşırken aynı zamanda fikir ve düşüncelerini de aldık. Bu seminerde edindikleri bilgileri aile ortamına taşıyıp çocuklarına anlatacaklarını, çocuklarını bu konuda daha çok bilgilendireceklerini, komşuları ve arkadaşlarıyla bu konuları paylaşacaklarını düşünüyoruz. Ayrıca, eğitim seminerlerimizin 38'incisini de burada gerçekleştirmiş olduk."

Seminere katılan ADEM kursiyerinden Sevim Uslu ise "Seminerde Van Gölü havzasındaki kirlilikten bahsedildi. Çevre temizliği ve doğanın korunmasına yönelik bilgiler paylaşıldı. Biz de burada aldığımız faydalı bilgileri çocuklarımıza öğretiyoruz, arkadaşlarımızı ve çevremizdeki insanları bilgilendiriyoruz. Göl kıyısına gidenler göl suyunu ve çevresini kirletmese, pikniğe gidenler çöplerini etrafa atmasa, poşetler yerine bez torbalar kullanılsa ve gerek duyulan yerlerde geri dönüşüm çöp kutuları olsa daha güzel olur. Doğayı korumak ve çevreyi temiz tutmak konusunda öncelikle kendimizi ve ardından çevremizdeki insanları eğitmemiz gerekiyor." diye konuştu.

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