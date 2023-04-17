Ahlatlı kadınlar kooperatifleşme konusunda bilgilendirildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulması hedeflenen "Ahlat Kadın Girişim Kooperatifi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, yerel yönetimler ile Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle kurulması planlanan kooperatifle ilgili Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda toplantı düzenlendi.



Toplantıya katılan Kaymakam Fikret Dağ, kooperatifçilikle ilgili örnekler vererek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakamlık Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Necati Aktekin de sunum yaptı.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Kızılgül ve Dernek Başkanı Adnan Ayber ise kadınlara bilgi verdi.

Toplantıya KOSGEB İl Müdürü Cevat Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker ile kadınlar katıldı.

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