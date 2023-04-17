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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan'da kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi

AA

Tatvan'da kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi

BİTLİS (AA) - Türk Kızılay tarafından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen kan bağışına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kızılay Van Kan Toplama Merkezi'nden gelerek Cumhuriyet Caddesi'nde konumlanan aracın yanına gelen vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Kızılay personeli Ferit Teker, ilçede 3 gün boyunca hizmet vereceklerini belirterek, "Burada kan bağışına ilgi var. Vatandaşların bazıları gündüz saatlerinde, bazıları da iftar sonrası kan bağışında bulunuyor. Tüm Tatvan halkını ve burada yaşayan vatandaşları kan bağışı için bekliyoruz. İlgi ve katılımlarından dolayı tüm gönüllülere teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar." diye konuştu.

Kan bağışı yapan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bitlis Şube Başkanı Erhan Ayaz, kan vermek ve insanları kan vermeye teşvik etmek amacıyla geldiğini aktardı.

Vatandaşlardan Enes Piral ise düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Halkımızdan duyarlı olmalarını ve kan bağışında bulunmalarını istiyoruz.Hem kendi sağlıkları için önemli hem de hastanede kan bekleyen hastalar için bir umut ışığı olurlar." dedi.


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