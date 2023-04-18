Güroymak'ta iş yeri yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri zarar gördü.

Şenoba Mahallesi'nde elektrik direğindeki kablonun kopması sonucu yangın çıktı.

Nesim Özil'e ait oto elektrik ve kaporta tamir işletmesine sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

İş yeri sahibi Özil, elektrik malzemeleri, yağ ve kaportaların tamamen yandığını söyledi.

Özil, "Ramazan nedeniyle iş yerimi erken kapatıp çıktım. Esnaf arkadaşlarım telefon açtı, dükkanımın yandığını söylediler. Oğlumla beraber geldik, işyerim tutuşmuş yanıyordu. İtfaiyeye haber verdik. Maddi kaybım var, devletimizden destek bekliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.