AK Parti Bitlis Milletvekili adayları vatandaşlarla iftarda buluştu

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BİTLİS (AA) - AK Parti Bitlis Milletvekili adayları, Ahlat ilçesinde düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ahlat Belediyesi ve AK Parti Ahlat ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftarda adaylar Turan Bedirhanoğlu, Muaz Ergezen ve Cebrail Yakışır programa katılanlarla selamlaştı.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da katılımcılara teşekkür ederek, seçimde adaylar için destek istedi.

İftar programı, duanın ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Mesut Subaşı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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