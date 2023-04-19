Hizan Kaymakamı Özçelik, depremzedelerle iftarda bir araya geldi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Özçelik, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Yaşanan afetin yaralarının sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Özçelik, deprem bölgesine tüm Türkiye'den olduğu gibi Hizan'dan da yardımların gönderildiğini söyledi.



Özçelik, destekte bulunan ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Programa, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da katıldı.

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