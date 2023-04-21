Hizan'da bayramlaşma programı düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Nurhalil Özçelik, öğretmenevinde düzenlenen resmi bayramlaşma töreninde, bir araya geldiği vatandaşların bayramını kutladı.

Özçelik, insanları günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştırarak birbirine yakınlaştıran bayram günlerinin toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Birliktelik kültürünün en güzel örneklerinden birinin bayramlaşma töreni olduğunu belirten Özçelik, "Sevgi, saygı, hoşgörü ve huzur ortamının hakim olduğu bir dünya temennisiyle tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum." dedi

Programın ardından Özçelik, İlçe Devlet Hastanesindeki personel ve tedavi gören hastalarla bayramlaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda polis ve askerlerin bayramını kutlayan Özçelik, son olarak Gayda Şehitliği'ni ziyaret etti.

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