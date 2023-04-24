Bitlis'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Girne Mahallesi'nde 25 yaşındaki Hüsamettin Boyuzun, kimliği henüz belirlenemeyen zanlının silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Boyuzun, ihbar üzerine gelen ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boyuzun, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede güvenlik önlemi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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