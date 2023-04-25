Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Ergezen Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programda öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu, şiirler okundu. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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