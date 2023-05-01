Bitlis Eren Üniversitesi depremde hayatını kaybeden akademisyen çiftin adını laboratuvarlarda yaşatacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Eren Üniversitesi depremde hayatını kaybeden akademisyen çiftin adını laboratuvarlarda yaşatacak

AA

Bitlis Eren Üniversitesi depremde hayatını kaybeden akademisyen çiftin adını laboratuvarlarda yaşatacak

BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da hayatını kaybeden Bitlis Eren Üniversitesi (BEU) Araştırma Görevlisi Zeynep Kurt Yıldız ile eşi Doktor Öğretim Üyesi Anıl Yıldız'ın adları, üniversitenin kurduğu laboratuvarlarda yaşatılacak.

Senatoda alınan kararla Yıldız çiftinin anısına, Rahva bölgesindeki Fen Edebiyat Fakültesi ile Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda iki laboratuvar kuruldu.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden 11 ilin etkilendiğini belirtti.

Depremlerde 2 akademisyen ile 3 öğrencilerini kaybettiklerini Elmastaş, "Bu konuda deprem anı ve sonrasında hocalarımız ile öğrencilerimizin aileleriyle irtibat kurduk. İrtibatımız devam ediyor. Hocalarımızı çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz hocalarımızdı. Onlar için ne yapabiliriz diye düşündük ve senato kararıyla kısa önce karar aldık. Burada onların isimleri yaşatmak istedik ve onlar adına laboratuvar oluşturduk. Oluşturduğumuz dil laboratuvarına Zeynep hocamızın, diğer laboratuvara da Anıl hocamızın ismini verdik." dedi.

Öğrencilerin aileleriyle de görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Elmastaş, Ramazan Bayramı'nda Diyarbakır ve Adıyaman'daki öğrencilerin ailelerini ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Bazı öğrencilerinin de yakınlarını kaybettiğini ifade eden Elmastaş, şunları kaydetti:

"Onlarla da irtibatımız var. Büyük bir afet oldu ve depremin ilk gününden bugüne kadar üniversitemiz bünyesinde bulunan hocalarımızın destekleri oldu, olmaya da devam ediyor. Bundan sonra da maddi, manevi, sosyal, psikolojik desteklerimiz devam edecek. Tüm öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Depremden etkilenen öğrencilerimizi de hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Öğrencilerimize tavsiyelerimiz, eğitimlerine devam etmeleri. Depremin etkisini geride bırakarak yaraları sarmak istiyoruz. Bunun geri dönüşü yok. Öğrencilerimizin bir an önce toparlanarak eğitim, öğretimlerine geri dönmelerini istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu otobüsünde 9 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 9 kilo eroin ele geçirildi
Bitlis'te 9 kilogram eroin yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te 9 kilogram eroin yakalandı
Bitlis'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bitlis'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Devrilen tankerde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri çıkardı
YEREL HABERLER Devrilen tankerde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.