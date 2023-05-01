Bitlis Eren Üniversitesi depremde hayatını kaybeden akademisyen çiftin adını laboratuvarlarda yaşatacak

BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da hayatını kaybeden Bitlis Eren Üniversitesi (BEU) Araştırma Görevlisi Zeynep Kurt Yıldız ile eşi Doktor Öğretim Üyesi Anıl Yıldız'ın adları, üniversitenin kurduğu laboratuvarlarda yaşatılacak.

Senatoda alınan kararla Yıldız çiftinin anısına, Rahva bölgesindeki Fen Edebiyat Fakültesi ile Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda iki laboratuvar kuruldu.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden 11 ilin etkilendiğini belirtti.

Depremlerde 2 akademisyen ile 3 öğrencilerini kaybettiklerini Elmastaş, "Bu konuda deprem anı ve sonrasında hocalarımız ile öğrencilerimizin aileleriyle irtibat kurduk. İrtibatımız devam ediyor. Hocalarımızı çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz hocalarımızdı. Onlar için ne yapabiliriz diye düşündük ve senato kararıyla kısa önce karar aldık. Burada onların isimleri yaşatmak istedik ve onlar adına laboratuvar oluşturduk. Oluşturduğumuz dil laboratuvarına Zeynep hocamızın, diğer laboratuvara da Anıl hocamızın ismini verdik." dedi.

Öğrencilerin aileleriyle de görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Elmastaş, Ramazan Bayramı'nda Diyarbakır ve Adıyaman'daki öğrencilerin ailelerini ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Bazı öğrencilerinin de yakınlarını kaybettiğini ifade eden Elmastaş, şunları kaydetti:

"Onlarla da irtibatımız var. Büyük bir afet oldu ve depremin ilk gününden bugüne kadar üniversitemiz bünyesinde bulunan hocalarımızın destekleri oldu, olmaya da devam ediyor. Bundan sonra da maddi, manevi, sosyal, psikolojik desteklerimiz devam edecek. Tüm öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Depremden etkilenen öğrencilerimizi de hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Öğrencilerimize tavsiyelerimiz, eğitimlerine devam etmeleri. Depremin etkisini geride bırakarak yaraları sarmak istiyoruz. Bunun geri dönüşü yok. Öğrencilerimizin bir an önce toparlanarak eğitim, öğretimlerine geri dönmelerini istiyoruz."

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